Banca CF+ lancia Opa su Banca Sistema: si punta alla fusione per incorporazione

(Teleborsa) -ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie di. Banca CF+ riconoscerà un corrispettivo diper ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, rappresentato dalle seguenti componenti: 1,382 euro in contanti e 0,418 attraverso l'attribuzione di 21 azioni di, societa controllata da Banca Sistema e negoziata in Piazza Affari. Banca CF+, sostenuta nell'operazione dall'azionista di riferimentot, punta a allaper incorporazione dell'offerente stessa in Banca Sistema, non appena possibile.L'offerta parte con un buon pacchetto di adesioni. Il 29 giugno l'Offerente e Gianluca Garbi, SGBS e Garbifin hanno sottoscritto un accordo per aderire all'Offerta con 19.995.371 azioni ordinarie di Banca Sistema, rappresentanti circa ildi Banca Sistema."Il settore bancario italiano sta attraversando una fase di consolidamento. Anche nel segmento delle banche specializzate, vi è l'esigenza di avere operatori più grandi ed efficienti, con dotazioni patrimoniali ampie che consentano di sfruttare le opportunita' presenti nel mercato", ha detto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+. "L'integrazione di Banca CF+ con Banca Sistema consente di unire competenze, tecnologie e visione industriale per creare un operatore più solido e innovativo, capace di crescere nei segmenti di business d'elezione. Rimarremo una realtà quotata, e cio' offrirà l'opportunità di aggregare anche altri operatori che possano portare competenze e asset distintivi. Questa iniziativa genererà valore per tutti gli stakeholder", ha aggiunto.A seguito del perfezionamento dell'Offerta e sulla base dei dati al 31 dicembre 2024, il nuovo gruppo bancario potrà contare su un totale attivo superiore ae crediti verso la clientela per oltre