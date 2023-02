EuroGroup debutta in Borsa: 56 anni di tecnologia al servizio della transizione energetica

EuroGroup Laminations





(Teleborsa) - "Siamo soddisfatti indipendentemente dell'andamento della quotazione nella giornata odierna, perchéper il gruppo che va al di là delle seduta di oggi". Lo ha detto a Teleborsadi, in occasione dell'inizio delle negoziazioni a Piazza Affari. Quella della società lombarda è la prima ammissione da inizio anno su Euronext Milan e porta a 224 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato.EuroGroup Laminations ènella progettazione e nella produzione di. In fase di collocamento , ha raccolto 393 milioni di euro (432 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'over-allotment). La valutazione implicita indicata dalla società, tenendo conto delle diverse categorie di azioni, è di 922 milioni di euro."Arriviamo a questo punto proprio per", ha detto Arduini. "Il nostro percorso di sviluppo - ha spiegato - è sia qualitativo che quantitativo, quindi sarà a livello di dimensione ma vogliamo, in modo da essere capaci di vendere i nostri prodotti con contenuti che possono ancora di più soddisfare i nostri clienti".La crisi dei semiconduttori - ha detto - ha toccato la società "indirettamente, nel senso che i clienti del mondo dell'automotive si sono trovati costretti a ridurre la produzione di autoveicoli per la mancanza di questi componenti. Però devo dire che la priorità che tutte le case hanno dato alla produzione di auto elettriche per i loro semiconduttori ha comunque permesso di raggiungere dei".EuroGroup Laminations è anche la quintadal lancio dell'iniziativa a giugno 2022, portando a 112 il numero totale dello società Euronext Tech Leaders, oltre che la quarta quotazione su Euronext nel 2023."Oggi è sicuramente una giornata storica - ha affermato il- Una giornata che per noi rappresenta un traguardo importante, ma, un cammino di successo per noi operatori dell'azienda, per gli azionisti della società e per i nuovi azionisti che da oggi si sono uniti al gruppo".Iori ha raccontato che "l'azienda è nata 56 anni fa con una struttura di tre cugini e sei operai, quindi, perché questa è la squadra che noi abbiamo nei 13 stabilimenti, 7 in Italia e 6 all'estero"."Nel 2016 siamo diventati i numeri uno al mondo, sorpassando due nostri grossi concorrenti - uno americano e uno giapponese - e oggi siamo una realtà con due business unit, statori e rotori per motori industriali e statori e rotori per l'automotive - ha proseguito - L'automotive è un settore fondamentale in questo momento di transizione energetica e il".