DiaSorin, controllata Luminex cede asset all'americana Cytek

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha comunicato che laha firmato untutte le attività relative alla propria. La conclusione dell'operazione è prevista entro i prossimi 30 giorni, soggetta alle condizioni abituali in fase di closing.La Business Unit FCI,, si basa sia sulla citometria a flusso tradizionale che su strumenti di citometria a flusso per immagini, in grado di fornire informazioni approfondite su tutti gli aspetti dei fenotipi e della morfologia cellulare. La decisione di vendere la Business Unit, spiega una nota, ècomunicate agli investitori da DiaSorin al proprio ultimo Capital Market Day nel dicembre 2021."Stiamo attualmente lavorando a diversi progetti che consentiranno a DiaSorin di crescere ulteriormente e rafforzare il nostro posizionamento come specialisti del nostro settore negli anni a venire - ha commentatodi Luminex - Per perseguire tale obiettivo, dobbiamo essereper noi fondamentali ed in grado di guidare la crescita del gruppo in futuro. È per questo che abbiamo deciso di vendere la Business Unit Flow Cytometry & Imaging a un rinomato leader di questo settore, certi che saprà farla crescere con successo".