Piazza Affari splendente insieme all'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Prysmian

Interpump

Leonardo

STMicroelectronics

DiaSorin

Terna

Italgas

Snam

WIIT

Danieli

Carel Industries

TXT E-solutions

Garofalo Health Care

Alerion Clean Power

Newlat Food

(Teleborsa) -, che viene presa d'assalto dagli acquisti, come i principali listini europei spinti dall'ottimismo sulla trattativa Usa-Cina per arginare la guerra commerciale. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 58,13 dollari per barile, in forte calo dell'1,87%.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.ottima performance per, che registra un progresso del 2,62%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,17%, e exploit di, che mostra un rialzo del 2,33%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,92%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,91% termina a quota 40.673 punti.di Piazza Affari, su di giri(+6,3%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,19%.Effervescente, con un progresso del 5,13%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,21%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,49%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%.di Milano,(+7,14%),(+6,60%),(+5,66%) e(+5,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.