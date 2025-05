Mercati europei deboli. In recupero la Borsa di Milano

S&P-500

(Teleborsa) -che frenano dopo quattro sedute consecutive di rialzi e dopo i nuovi massimi della vigilia, toccati in scia alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina e alla frenata dell’inflazione americana in aprile. Intanto, si continua a monitorare le ipotesi di tregua in Ucraina e l’andamento della guerra in Medio Oriente. Scia rialzista per Piazza Affari. Cauta la borsa di Wall Street con l'che segna una variazione percentuale pari a +0,18%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 3.182,1 dollari l'oncia, in forte calo del 2,04%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 63,02 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +86 punti base, con un decremento di 12 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,50%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,47%, piccola perdita per, che scambia con un -0,21%; tentennache cede lo 0,47%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 40.357 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 42.775 punti.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,82%.avanza del 2,39%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,21%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,12%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,18% nel giorno della trimestrale.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,59%),(+5,62%),(+5,15%) e(+4,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,43%, che ha confermato la guidance 2025 e alzato il velo sui conti del primo trimestre dell'anno.