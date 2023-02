Anima, FSI compra il 7,2% del capitale. Titolo in rally

Anima Holding

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,57%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che Mediobanca ha comprato per contro di FSI Holding 2 n. 24.979.358 di azioni ordinarie di Anima, pari a circa il 7,2% del capitale sociale, attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding.Il corrispettivo per l’acquisto delle predette azioni è pari ad Euro 4,35 per azione, per un esborso complessivo di circa Euro 108,7 milioni. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 17 febbraio 2023. FSI non intende promuovere alcuna offerta pubblica d’acquisto neiprossimi 12 mesi.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,51%, rispetto a +1,16% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,387 Euro e primo supporto individuato a 4,199. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,575.