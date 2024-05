Borsa Milano in positivo. Più caute le altre piazze europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scontano un po' di cautela in attesa dei dati sull'infolazione USA, che daranno qualche indicazione in più sulle prossime mosse della Fed.che si posiziona sulla linea di parità, grazie a qualche spunto positivo fra le blue-chips.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,078. Perde terreno l', che scambia a 2.343,4 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,59%.Lopeggiora, toccando i +132 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,80%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,21%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.718 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.928 punti.Leggermente positivo il(+0,23%); sui livelli della vigilia il(-0,15%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,25%),(+3,00%), dopo i conti,(+1,55%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,09%.Scende, con un ribasso del 3,91%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.Tra i(+11,20%), che rimbalza dopo le consistenti perdite precedenti,(+3,23%),(+2,84%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.scende dell'1,51%.