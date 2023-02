Reddito di cittadinanza, procedura di infrazione Ue contro l'Italia

(Teleborsa) - Laha deciso di avviare unacontro l'Italia perché il"non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, residenti e protezione internazionale". È quanto si legge in una nota della. In particolare, la richiesta di- di cui due consecutivi - per poter accedere alla misura discriminerebbei cittadini dell'UE, in quanto "è più probabile che i cittadini non italiani non soddisfino questo criterio".Ai sensi del Regolamento 2011/492 e della Direttiva 2004/38/CE, le prestazioni dicome il “Reddito di Cittadinanza” - precisa la Commissione - "dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell'UE che sono lavoratori subordinati, autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente dalla loro storia di residenza. Inoltre, dovrebbero poter beneficiare del sussidio iche non lavorano per altri motivi, con la sola condizione che risiedano legalmente in Italia da più di tre mesi". In base alla direttiva 2003/109/CE anche i soggiornanti di lungo periodo al di fuori dell'UE dovrebbero avere accesso a tale beneficio.Il Reddito di Cittadinanza, prosegue la nota, "discrimina direttamente i beneficiari di, che non possono beneficiare di tale beneficio, in violazione della direttiva 2011/95/UE. Infine, il requisito della residenza potrebbe impedire agli italiani di trasferirsi per lavoro fuori dal Paese, in quanto non avrebbero diritto al reddito minimo al rientro in Italia".L'Italia ha ora di due mesi per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione può decidere di inviare un