Intrum annuncia ricorso a Chapter 11 e accordo ricapitalizzazione

(Teleborsa) - Il gruppo svedese b, specializzato sul mercato degli NPL ed operante anche in Italia, ha annunciato oggi di averper l'operazione diannunciata lo scorso mese di luglio, che punta a "rafforzare significativamente" la struttura del capitale di IntrumNello stesso tempo, Intrum ha annunciato sin da oggi, 18 ottobre 2924, l'avvio di una procedura di, a favore di un, come previsto dalla procedura del. La procedura in questione, prevista dalla legislazione federale statunitense per le imprese in crisi di liquidità, può portare ad un fallimento o, come nel caso di Intrum, ad una ristrutturazione e risanamento dell'azienda.La società, che pensa di farnegli Stati Uniti, sta cercando anche i, per facilitare la realizzazione delle due procedure di ricapitalizzazione e ristrutturazione.Intrum ha undi corone svedesi, pari a circa, e le sue difficoltà sono nate negli ultimi due anni, a causa dello sfavorevole scenario collegato alla politica dei tassi alti praticata dalle banche centrali, che ha reso l'operatività del gruppo più onerosa.I creditori che hanno già aderito al piano di- circa ile circa il- devonoal piano, che prevede il rimborso completo delle obbligazioni scadenza 2024 e all'estensione delle altre obbligazioni in scadenza nei tre anni seguenti.