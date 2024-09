ESMA, si avvicina la selezione dei Consolidated Tape Providers

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha pubblicato ulteriori dettagli sulla(ETF). Il cosiddetto consolidated tape (CT) è un sistema che consolida le informazioni sulle transazioni finanziarie che si svolgono su piattaforme di scambio in tutta l'UE.L'ESMA avvierà la procedura di selezione per il CTP per levenerdì 3. Questo è il primo giorno lavorativo per le istituzioni dell'UE dopo domenica 29 dicembre 2024, la data stabilita dal MiFIR. L'ESMA intende adottare una decisione motivata sul richiedente selezionato entro 6 mesi dal lancio, ovvero entro l'inizio di luglio 2025., l'ESMA avvierà la procedura di selezione per il CTP percon l'obiettivo di adottare una decisione motivata sul richiedente selezionato entro la fine del 2025.Ogni procedura di selezione sarà avviata con la pubblicazione di une dei documenti di gara sul portale EU Funding & Tenders. Nelle prossime settimane, l'ESMA intende condividere ulteriori indicazioni sulla valutazione dei criteri di esclusione.