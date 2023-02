Banca Popolare Sant’Angelo, utile 2022 a 1,1 milioni euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dellaha approvato la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2022 che fa emergere unSul risultato 2022 ha influito l’incremento del, attestatosi a 22,4 milioni di euro (+23,8% rispetto al 2021). Ilsi attesta a 31,7 milioni di euro, in crescita del 17,3% rispetto al 2021.Lehanno registrato un incremento del 4,2% rispetto all'anno precedente principalmente per effetto dell’inflazione e dei rincari energetici. Il Cost income ratio, depurato delle componenti straordinarie, si attesta al 70,2%, in miglioramento rispetto al 77,4% del 2021.Al 31 dicembre 2022 loverso clientela si attesta adi euro. La raccolta diretta ammonta a 951,8 milioni di euro, mentre la raccolta totale è pari a 1.158,5 milioni di euro. Il Totale Attivo ammonta a 1.256,5 milioni di euro.Ilsono pari alnella versione "phase in" e al 15,09% nella versione "fully loaded".