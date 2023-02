Smart working, cosa cambia con il Milleproroghe: le novità

(Teleborsa) - Interessanti novità sulloche riguardano i genitori die i lavoratori cosiddetti “fragili” sia nel privato sia nel pubblico. Per i genitori con figli under 14 il diritto di richiedere lo smart working era scaduto a dicembre mentre per i fragili l’attuale normativa scade il 31 marzo.Grazie alleche entreranno in vigore a fine febbraio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delapprovato ieri dal Senato -avranno diritto allo smart working fino alIntanto, secondo ildella Banca Centrale europea, circa due terzi dei lavoratori intervistati a maggio 2022 dichiarano che vorrebbero lavorare da casa almeno un giorno a settimana. Inoltre circa il 25% preferirebbe tra i due e i quattro giorni di smart work a settimana. In particolare, il desiderio di un numero maggiore di giorni di lavoro smart al mese contraddistingue i giovani, le donne e le famiglie con bambini di età fino a sei anni. Basti pensare che oltre il 60% dei lavoratori nei Paesi dell'Eurozona non aveva mai lavorato da casa prima della pandemia, ma dopo che le restrizioni anti-Covid hanno portato la maggioranza a sperimentare il lavoro da remoto, tanti non vogliono tornare al passato."Questi numeri - osserva l'analisi della Bce - suggeriscono un desiderio per forme di lavoro ibrido che prevarrebbe al di là delle restrizioni e delle preoccupazioni per la salute dovute alla pandemia". Lo studio indica anche come "le preferenze sul lavoro da casa possono influenzare il comportamento di ricerca di impiego"