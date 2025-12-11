Smart Capital, AuCap sottoscritto al 25,65%. Diritti inoptati in Borsa il 16 e 17 dicembre

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, hacon 7.559.247 diritti di opzione esercitati per la sottoscrizione di 1.233.705 nuove azioni, pari al, per un controvalore pari a 2.035.613,25 euro.I rimanenti 21.908.370durante il periodo di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 3.575.550 nuove azioni, corrispondenti al 74,35% circa del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore pari a 5.899.657,50 euro, saranno offerti in Borsa da Smart Capital, per il tramite di Banca Akros, nelle sedute del2025, salvo chiusura anticipata.I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni al, nel rapporto di 55 nuove azioni ogni 337 diritti acquistati.All'esito dell'offerta in Borsa, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà dicui collocare le nuove azioni offerte ed eventualmente non ancora sottoscritte, entro il termine finale del 30 aprile 2026.