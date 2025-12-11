Smart Capital, AuCap sottoscritto al 25,65%. Diritti inoptati in Borsa il 16 e 17 dicembre

(Teleborsa) - Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha chiuso il periodo di offerta in opzione
con 7.559.247 diritti di opzione esercitati per la sottoscrizione di 1.233.705 nuove azioni, pari al 25,65% circa del totale delle nuove azioni offerte
, per un controvalore pari a 2.035.613,25 euro.
I rimanenti 21.908.370 diritti di opzione non esercitati
durante il periodo di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 3.575.550 nuove azioni, corrispondenti al 74,35% circa del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore pari a 5.899.657,50 euro, saranno offerti in Borsa da Smart Capital, per il tramite di Banca Akros, nelle sedute del 16 e 17 dicembre
2025, salvo chiusura anticipata.
I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di 1,65 euro cadauna
, nel rapporto di 55 nuove azioni ogni 337 diritti acquistati.
All'esito dell'offerta in Borsa, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione soggetti terzi
cui collocare le nuove azioni offerte ed eventualmente non ancora sottoscritte, entro il termine finale del 30 aprile 2026.