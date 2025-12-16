Smart Capital perfeziona closing su Officina Ci-Esse: acquisito il 48,9% tramite Smart4Mechanics

(Teleborsa) - Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, annuncia il perfezionamento del closing, tramite la controllata Smart4Mechanics, per l’acquisizione del 48,9% del capitale sociale di Officina Ci-Esse, realtà attiva nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione.
Ciesse è un'azienda modenese specializzata nella produzione di componenti meccanici complessi ad alta precisione, integrando le tecnologie di manifattura additiva con le tecniche tradizionali di lavorazione come fresatura, tornitura ed elettroerosione. Fondata nel 1978, Ciesse vanta oltre 40 anni di esperienza al servizio di settori quali racing, militare, aerospaziale, aviazione e produzione di stampi. È presente anche negli USA, a Houston, attraverso Powderpart Inc., società produttiva e trasformativa, dedicata al mercato nord-americano e interamente controllata.
Nel corso del 2024, Ciesse ha conseguito ricavi consolidati pari a circa Euro 8 milioni con un EBITDA consolidato adjusted
pari a circa Euro 1,5 milioni e una posizione finanziaria netta adjusted consolidata al 31 dicembre 2024 di circa Euro 2,4 milioni.
Il corrispettivo che sarà versato da Smart Capital è pari a circa Euro 2,9 milioni ed è finanziato con risorse proprie. L’operazione prevede dichiarazioni e garanzie usuali per questo tipo di transazioni nei mercati internazionali, unite ad accordi di escrow.