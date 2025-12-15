Milano 9:10
Smart Capital acquista la holding marchigiana Marcap con re-investimento di importanti famiglie
(Teleborsa) - Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha sottoscritto un accordo strategico con i soci di Marcap, holding di partecipazioni industriali basata a Recanati (MC) per l'acquisizione del 100% del capitale di Marcap e il contestuale reinvestimento, da parte degli attuali soci di Marcap, in Smart Capital. L'operazione si inserisce nel percorso di crescita di Smart Capital e mira a rafforzare il presidio territoriale e la capacità di origination in un'area strategica quale il centro Italia.

Marcap, che annovera tra i propri soci alcune delle più importanti famiglie imprenditoriali del territorio marchigiano, tra cui la famiglia di Alessandro e Domenico Guzzini, la famiglia Clementoni, Enrico Giacomelli, Giuseppe Casali e Pompeo Iachini, opera principalmente attraverso due ambiti: portafoglio diversificato di co-investimenti in PMI italiane e servizi di corporate finance quali M&A advisory, pianificazione finanziaria e controllo di gestione, equity e debt fundraising.

L'operazione è articolata in due fasi e dovrebbe concludersi entro il 31 luglio 2026. La prima fase, attesa entro e non oltre il 28 febbraio 2026, prevede l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Marcap per un corrispettivo pari a 4,75 milioni di euro e, contestualmente, il reinvestimento da parte degli attuali soci di Marcap in Smart Capital per un importo complessivo di 4 milioni. La seconda fase, attesa entro e non oltre il 31 luglio 2026, prevede invece il perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Smart Capital del 100% del capitale di una società di nuova costituzione nella quale sarà conferito il ramo advisory, per un corrispettivo pari a 0,35 milioni di euro; NewCo Advisory è destinata a inserirsi, nel contesto di un più ampio processo di crescita e aggregazione, quale polo di Smart Capital dedito all'attività di advisory.

"Sono felice per la conclusione di questa operazione che vede l'ingresso di alcune importanti famiglie industriali marchigiane e il radicamento in una regione strategica per lo sviluppo complessivo del progetto di Smart Capital", ha detto Andrea Costantini, AD di Smart Capital.

"L'intesa con Smart Capital rappresenta un passaggio di grande valore per Marcap e per i suoi soci: da un lato, consente di dare continuità e ulteriore impulso all'attività di investimento; dall'altro, valorizza il patrimonio di competenze e relazioni costruito nel tempo, mettendolo al servizio di un progetto industriale e imprenditoriale di lungo periodo - ha aggiunto Alessandro Guzzini, presidente di Marcap - Guardiamo a questa operazione con entusiasmo, con l'obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo di Smart Capital e alla crescita del polo advisory sul territorio".
