Smart Capital acquista la holding marchigiana Marcap con re-investimento di importanti famiglie

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha sottoscritto un accordo strategico con i soci di Marcap, holding di partecipazioni industriali basata a Recanati (MC) per, da parte degli attuali soci di Marcap, in Smart Capital. L'operazione si inserisce nel percorso di crescita di Smart Capital e mira a rafforzare il presidio territoriale e la capacità di origination in un'area strategica quale il centro Italia.Marcap, che annovera tra i propri soci, tra cui la famiglia di Alessandro e Domenico Guzzini, la famiglia Clementoni, Enrico Giacomelli, Giuseppe Casali e Pompeo Iachini, opera principalmente attraverso due ambiti: portafoglio diversificato di co-investimenti in PMI italiane e servizi di corporate finance quali M&A advisory, pianificazione finanziaria e controllo di gestione, equity e debt fundraising.L'operazione è. La prima fase, attesa entro e non oltre il 28 febbraio 2026, prevede l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Marcap per un corrispettivo pari a 4,75 milioni di euro e, contestualmente, il reinvestimento da parte degli attuali soci di Marcap in Smart Capital per un importo complessivo di 4 milioni. La seconda fase, attesa entro e non oltre il 31 luglio 2026, prevede invece il perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Smart Capital del 100% del capitale di una società di nuova costituzione nella quale sarà conferito il ramo advisory, per un corrispettivo pari a 0,35 milioni di euro; NewCo Advisory è destinata a inserirsi, nel contesto di un più ampio processo di crescita e aggregazione, quale polo di Smart Capital dedito all'attività di advisory."Sono felice per la conclusione di questa operazione che vede l'ingresso di alcune importanti famiglie industriali marchigiane e il radicamento in una regione strategica per lo sviluppo complessivo del progetto di Smart Capital", ha detto"L'intesa con Smart Capital rappresenta un passaggio di grande valore per Marcap e per i suoi soci: da un lato, consente di dare continuità e ulteriore impulso all'attività di investimento; dall'altro, valorizza il patrimonio di competenze e relazioni costruito nel tempo, mettendolo al servizio di un progetto industriale e imprenditoriale di lungo periodo - ha aggiunto- Guardiamo a questa operazione con entusiasmo, con l'obiettivo di contribuire attivamente allo sviluppo di Smart Capital e alla crescita del polo advisory sul territorio".