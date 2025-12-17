Smart Capital chiude l’offerta in Borsa dei diritti inoptati e sottoscrive tutte le nuove azioni

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, con riferimento all’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile e progressiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in data 11 novembre 2025, in parziale esercizio della delega allo stesso attribuita, dall’Assemblea straordinaria del 15 novembre 2024, rende noto che nel corso delle sedute di offerta sul sistema multilateraledi negoziazione Euronext Growth Milan, tenutesi il 16 e il 17 dicembre 2025, non sono stati venduti diritti di opzione non esercitati nelperiodo di offerta in opzione, tenutosi tra il 24 novembre 2025 e l’11 dicembre 2025.Al termine del periodo di offerta in opzione e dell’Offerta in Borsa, risultano pertanto sottoscritte 1.233.705 azioni ordinarie Smart Capital di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale, pari al 25,65% circa del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 2.035.613,25.Come annunciato con comunicato stampa diffuso in data 15 dicembre 2025 in relazione alla sottoscrizione da parte di Smart Capital dell’accordo strategico con i soci di Marcap per l’acquisizione del 100% del capitale di Marcap e il contestuale reinvestimento, da parte degli attuali soci di Marcap, in Smart Capital, è previsto che, nel contesto della predetta operazione, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, gli attuali soci di Marcap sottoscrivano – nella fase di collocamento presso terzi – complessive 2.422.726 Nuove Azioni, pari al 50,38% circa del totale delle Nuove Azioni offerte, al prezzo di Euro 1,65 per Nuova Azione, per un controvalore pari a Euro 3.997.497,90.Inoltre, la Società ha ricevuto lettere di impegno vincolanti per la sottoscrizione, al prezzo di Euro 1,65 per Nuova Azione, dell’intero importo residuo dell’Aumento di Capitale.Alla luce di quanto precede, le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale risultano integralmente collocate sulla base di impegni vincolanti.