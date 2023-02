Acea, Barbara Marinali cooptata in CdA e nominata presidente

Acea

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha, in sostituzione di Michaela Castelli dimessasi il 14 febbraio 2023. Il CdA ha anche conferito a Barbara Marinali l'incarico diBarbara Marinali ha maturato. Ha ricoperto importanti incarichi acquisendo una profonda conoscenza della struttura amministrativa e del tessuto istituzionale dello Stato. Attualmente ricopre rilevanti posizioni all'interno degli organi di società quotate.Marinali non detiene alcuna partecipazione nel capitale, resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, ha dichiarato diprevisti dalla normativa. Il consiglio di amministrazione ha valutato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.Il 15 febbraio il sindaco di Roma, in qualità di socio di maggioranza di Acea, aveva scritto all'amministratore delegato Fabrizio Palermo chiedendogli procedere alla cooptazione e alla nomina a presidente di Marinali.