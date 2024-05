Acinque, Manuela Baudana cooptata in CdA

Acinque

(Teleborsa) - Ildi, utility quotata su Euronext Milan, hain qualità di nuovo consigliere non indipendente. La nomina fa seguito alle dimissioni di Annamaria Arcudi, presentate lo scorso 13 maggio.La nuova consigliera resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti e, se confermata da quest'ultima, rimarrà in carica per l'intera durata dell'attuale CdA e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Alla data odierna Manuela Baudana