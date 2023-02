Gas, Pichetto Fratin conferma riduzione rilevantissima tariffe

(Teleborsa) -che ci sarà unnei mesi venturi. L'alleggerimento delle bollette in primavera era stato preannunciato dal presidente di, Davide Tabarelli, quantificando i(234 euro per il gas, 363 euro per la luce)."Le bollette hanno avuto, quelle dell'energia elettrica una piccola riduzione del 20% nell'ultima revisione, il gas del 34%", ha ricordaro il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, a margine di un convegno di Illumia a Bologna, aggiungendo "credo che avremo unadel gas e dell'energia nella prossima decisione di ARERA".L'Authority dell'Energia elettrica rivedrà ilil prossimo, mentre per labisognerà attendere, ma si attende un calo della tariffa del gas del 17% a 0,83 euro per metro cubo e del costo dell'elettricità del del 25% a 40 cent per chilowattora.e non succedano più cose che determinino l'esplosione dei prezzi. Essenzialmente il prezzo del gas", ha sottolineato Pichetto Fratin, ricordando che "la nostra energia, il nostro riscaldamento, l'energia del Paese viene essenzialmente dal gas e il gas noi lo importiamo, produciamo 3 miliardi di metri cubi a livello nazionale ma gli altri 69 li importiamo".