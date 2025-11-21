Cop 30, Pichetto: situazione difficile, ma lavoriamo per risultato

(Teleborsa) -La Presidenza brasiliana sta lavorando senza sosta con lo spirito del 'Mutirao' come elemento di unione e sforzo collettivo che contraddistingue questa Conferenza". Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, a margine della Plenaria Mutirao in corso a Belem.ll'interno del pacchetto di decisioni che dovrà essere approvato qui a Belem da tutti e per questo stiamo lavorando costruttivamente anche all'intero del coordinamento europeo. È importante che vi sia un segnale politico che emerga da questa Cop per mantenere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi alla nostra portata", ha aggiunto il ministro. Per Pichetto "il paragrafo 28 della decisione del Global Stocktake concordata a Dubai rimane un punto di riferimento per il nostro lavoro. Da parte nostra, crediamo sia importante lavorare per creare un risultato capace di sostenere concretamente la transizione energetica, portando avanti tutti gli elementi del paragrafo 28 della decisione del Global Stocktake, che per noi va considerato come un pacchetto che include il progressivo abbandono delle fonti fossili ma anche l'uso di carburanti sostenibili". "del fatto che intendiamo andare avanti lungo la strada tracciata a Dubai", ha evidenziato Pichetto.Per quanto riguarda la finanza per l'adattamento, ""L'Italia - ha concluso Pichetto - è arrivata a Bele'm con un contributo rafforzato alla finanza per il clima grazie alla mobilitazione congiunta di risorse pubbliche e private. È fondamentale che il supporto per l'adattamento sia posto in relazione alle condizioni abilitanti necessarie per far fluire le risorse finanziarie pubbliche e private nei paesi in via di sviluppo". "È proprio per questo motivo che abbiamo lavorato insieme ai Brasiliani per lanciare l'Allenza per l'implementazione dei Piani di adattamento nazionali".