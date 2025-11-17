Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 19:34
24.882 -0,50%
Dow Jones 19:34
46.897 -0,53%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Economia
COP30, Pichetto Fratin: Italia impegnata su decarbonizzazione e finanza climatica
(Teleborsa) - “L’Italia è impegnata a portare a COP30 gli impegni che come Paese abbiamo assunto nelle COP precedenti e che riguardano la decarbonizzazione a livello mondiale con attività di mitigazione e adattamento". Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in partenza per COP30 di Belen.

"Sul fronte della mitigazione, per la riduzione delle emissioni, riteniamo indispensabile seguire il principio della neutralità tecnologica. A tal fine a Belem portiamo un’iniziativa che mira a quadruplicare l’uso globale dei biocarburanti sostenibili. Sulle iniziative di ordine finanziario già avviate, vorrei ricordare in particolare l’impegno verso i paesi più vulnerabili in Africa attraverso il Piano Mattei”.


