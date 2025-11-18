COP30, Pichetto: "Italia con Ue per continuare percorso di riduzione emissioni"

(Teleborsa) - "L'Italia, insieme all'Unione Europea, è a Belem per continuare a costruire quel percorso ambizioso di riduzione delle emissioni che riteniamo prioritario per la nostra salute, i nostri territori e la nostra autonomia strategica. Lo facciamo nella convinzione, confermata dopo gli ultimi passaggi anche a Bruxelles, che per avanzare in questo percorso occorre non replicare approcci ideologici che rischiano di danneggiare i nostri sistemi economici e sociali. Con questo pragmatismo stiamo lavorando con tutti voi per costruire un consenso che risponda ai bisogni delle nostre comunità". È quanto ha affermato ilintervenendo all'"L'Italia – ha proseguito– porta a Belém un contributo alla finanza per il clima che abbiamo molto rafforzato: in un anno il nostro sostegno è cresciuto da 838 milioni di euro a 3,44 miliardi, grazie alla mobilitazione congiunta di risorse pubbliche e private attraverso il Fondo Italiano per il Clima, ma anche il Piano Mattei destinato a sostenere stabilità e crescita in Africa attraverso partenariati paritari con un focus proprio sulla transizione. Su questo percorso riteniamo che l'adattamento sia centrale. Per questo stiamo proseguendo con le iniziative collegate all'Adaptation Accelerator Hub lanciato lo scorso anno nel corso del G7 a Presidenza italiana per sostenere i Paesi più vulnerabili nella costruzione di iniziative capaci di attrarre finanziamenti e di produrre benefici reali per le comunità. Perché non basta aumentare le risorse, se poi mancano progetti solidi e credibili".Sul fronte della mitigazione il ministro ritiene indispensabile seguire ilper la riduzione delle emissioni. "A Belem, insieme a Brasile e Giappone, – ha spiegato– portiamo un'iniziativa, la Belem "4 per", che mira a quadruplicare l'uso globale dei biocarburanti sostenibili che costituiscono una leva essenziale per decarbonizzare i trasporti"."Con– ha detto il ministro – sosteniamo l'iniziativa 3DEN che mette a sistema il potenziale del digitale a favore di: efficientamento dei consumi; riduzione dei costi in bolletta per famiglie e imprese; reti più resilienti e sistemi energetici più verdi"."Con, in partnership conabbiamo sostenuto 150 progetti guidati da giovani di tutto il mondo, dando vita – ha affermato Pichetto – a una rete globale di innovatori attivi nei territori e nei processi decisionali".