ITA Airways, operativo l'Airbus A320neo con livrea azzurra

(Teleborsa) - L’con nuova livrea azzurras ha effettuato oggi il suo: l'AZ 1781 è partito da Roma Fiumicino alle 13:20 ora locale per atterrare all'aeroporto Punta Raisi di Palermo. L’Airbus A320neo è dedicato a, straordinario ciclista italiano degli anni Settanta e Ottanta, e sfoggia dettagli unici di design come la Zorro mask e le sharklets, e andrà a servire le rotte di corto e medio raggio della Compagnia.Tecnologico ed efficiente il nuovo Airbus A320neo vanta consumi dieddi CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione.Consentirà ad ITA Airways di arricchire ulteriormente la suaed, che entro il 2026 sarà composta per l'80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, grazie al disegno innovativo della cabina, il nuovo A320neo offrirà ai passeggeri una esperienza di viaggio di riferimento, con sedili più moderni e confortevoli.Il nuovo A320neo servirà ledeldella Compagnia da Roma Fiumicino verso gli aeroporti di Brindisi, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Linate, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Venezia in Italia, e quelli di Parigi CDG, Madrid e Bruxelles in Europa fino a coprire nella Summer 2023 tutte le destinazioni di breve e medio raggio di ITA Airways.