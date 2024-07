Stagione winter 2024/2025, ITA Airways lancia il nuovo volo diretto Roma Fiumicino – Bangkok

(Teleborsa) -annuncia l'avvio delche sarà operato a partire dal prossimo 16 novembre con 5frequenze settimanali. Il nuovo collegamento – fa sapere la compagnia in una nota – è il primo per ITA Airways fra l'Italia e la Thailandia, e rappresenta una delle novità della prossima stagione invernale 2024/2025, insieme al volo Roma Fiumicino – Dubai, che sarà operato a partire dal 27 ottobre 2024.Ilin vendita da oggi su tutti i canali della compagnia, saràcon il seguente orario:operativo dal 16 novembre con partenza il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica alle ore 15:15 con arrivo a Bangkok alle ore 07:40 (ora locale);operativo dal 17 novembre con partenza il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e la domenica alle ore 12:15 (ora locale) con arrivo a Roma alle ore 19:15."Il nostro nuovo collegamento Roma – Bangkok rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di sviluppo di ITA Airways ed aggiunge un'ulteriore destinazione intercontinentale, aprendo ai nostri clienti le porte della Thailandia, un mercato strategico sia per il turismo leisure che per il segmento business – ha dichiarato– Bangkok da sempre è una delle capitali mondiali del turismo oltre che un importante hub che permette, grazie ai voli in connessione con le numerose isole thailandesi, di proseguire per destinazioni paradisiache fra le più famose al mondo. Allo stesso tempo rappresenta una meta fondamentale per il traffico business fra i due Paesi, settore in costante crescita. Il nuovo volo diretto riflette, inoltre, l'impegno di ITA Airways nel fornire soluzioni di viaggio ottimali – ha aggiunto il CCO - confermando la centralità dello sviluppo del network intercontinentale nelle strategie commerciali della Compagnia"."La Thailandia è uno dei mercati target nel sud-est Asiatico per Roma e poter contare su questo nuovo collegamento diretto di ITA Airways è motivo di grande soddisfazione per noi – ha dichiarato–. La nuova rotta per Bangkok sarà un'ottima opzione sia per chi viaggia per motivi di business che per i tanti turisti, rappresentando un sicuro stimolo alla crescita dei flussi di traffico e delle opportunità di collaborazione tra i due Paesi"Nell'attualeopera 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. La Compagnia ha recentemente inaugurato nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Chicago (7 aprile), Toronto (10 maggio), Riyadh (2 giugno), Accra (6 giugno). Inoltre, il prossimo 3 luglio inaugurerà il volo diretto da Roma Fiumicino a Dakar e il 1 agosto quello per Jeddah.