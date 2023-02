Sanlorenzo, Intesa aumenta target price e la paragona a Ferrari e Porsche

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha aumentato a(da 40,6 euro) ilsu, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo. La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , giudicati in linea con le attese, e con gli analisti che hanno scelto di modificare il gruppo di paragone per la società toscana."A nostro avviso - si legge in una nota - Sanlorenzo) nonostante sia". Vengono sottolineati alcuni punti di forza: la consolidata leadership in quanto a quota di mercato; la forte visibilità sui ricavi futuri fornita dal portafoglio ordini; i margini elevati con potenzialità di ulteriore espansione grazie alla crescente domanda di personalizzazione; la comprovata resilienza aziendale in prospettive macro impegnative; la propulsione ibrida come nuovo mercato in cui crescere grazie alle nuove politiche energetiche dell'UE.Intesa hadal cluster dei campioni industriali italiani () e dal cluster dei player europei del lusso (, Prada,) al cluster dei player della mobilità nei segmenti auto e yacht, che gestiscono marchi di alto lusso (e Ferretti)."Rispetto a questo cluster, Sanlorenzo è scambiato con un forte sconto sulla valutazione corretta per la redditività", viene sottolineato, e "il futuro sviluppo dei servizi e il potenziamento della presenza distributiva diretta dovrebberodel suo modello di business e migliorare le prospettive di lungo periodo".Gli analisti si aspettano che laprevista per il 10 marzo dia maggiore visibilità sul potenziale di marginalità a medio termine.