Ferrari, upgrade da Exane BNP Paribas ma altri tre broker tagliano il target price

(Teleborsa) - Continuano le revisioni delle raccomandazioni degli analisti
su Ferrari
, casa automobilistica che fa parte del FTSE MIB, dopo che già ieri diverse banche d'affari si erano espresse
.
Gli analisti di Exane BNP Paribas
hanno migliorato a "Outperform
" da "Neutra" il rating, abbassando il target price a 400 euro per azione dai precedenti 410 euro.
Kepler Cheuvreux ha tagliato il target price a 400 euro
per azione dai precedenti 410, mentre JPMorgan
ha abbassato il target price a 350 euro
per azione dai precedenti 394 euro.Barclays
ha limato il target price a 420 euro
per azione dai precedenti 425 euro, confermando la raccomandazione "Overweight" e commentando che Ferrari rimane vicina ai minimi recenti dopo i deludenti obiettivi del CMD per il 2030, ma considera Ferrari una proposta difensiva e un buon valore (relativo) a medio/lungo termine nel quadro della visione negativa sull'industria automobilistica dell'UE.(Foto: Hanson Lu on Unsplash)