Ferrari, upgrade da Exane BNP Paribas ma altri tre broker tagliano il target price

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Continuano le revisioni delle raccomandazioni degli analisti su Ferrari, casa automobilistica che fa parte del FTSE MIB, dopo che già ieri diverse banche d'affari si erano espresse.

Gli analisti di Exane BNP Paribas hanno migliorato a "Outperform" da "Neutra" il rating, abbassando il target price a 400 euro per azione dai precedenti 410 euro.

Kepler Cheuvreux ha tagliato il target price a 400 euro per azione dai precedenti 410, mentre JPMorgan ha abbassato il target price a 350 euro per azione dai precedenti 394 euro.

Barclays ha limato il target price a 420 euro per azione dai precedenti 425 euro, confermando la raccomandazione "Overweight" e commentando che Ferrari rimane vicina ai minimi recenti dopo i deludenti obiettivi del CMD per il 2030, ma considera Ferrari una proposta difensiva e un buon valore (relativo) a medio/lungo termine nel quadro della visione negativa sull'industria automobilistica dell'UE.

