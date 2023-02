Antares Vision in ribasso dopo EBITDA 2022 inferiore alle attese

Antares Vision

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti. A spingere le vendite è stato l'annuncio, arrivato ieri sera a mercato chiuso, che i ricavi per il 2022 si attestano a circa 224 milioni di euro, in linea con la guidance e in crescita di circa il 25% anno su anno, mentre(45 milioni di euro).La società ha parlato di "crescenti" (che ha determinato una riduzione dell'EBITDA del 5% circa rispetto alla guidance) e da unaoltre le aspettative (con un impatto di un ulteriore 5%).Il gruppo ha anche annunciato che la presentazione alla comunità finanziaria delsi terrà lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 18.00, dopo essere stata rimandata alle fine dello scorso anno registrae si attesta a 8,02 euro per azione, risultando il peggior titolo dell'indice FTSE Italia STAR nella seduta odierna. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 7,917 e successiva a 7,813. Resistenza a 8,117.