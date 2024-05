TrenDevice, EBITDA in calo del 57% nel primo trimestre. Crescono i ricavi

TrenDevice

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha chiuso ildel 2024 conpari a 4,44 milioni di euro, in aumento del 7%, rispetto al primo trimestre del 2023. Tale incremento è dovuto all'apertura dei nuovi retail store di Torino, Bergamo e Brescia avvenuta tra il Q2 ed il Q3 2023.L'ha fatto registrare un decremento, attestandosi a 154 mila euro, rispetto a 369 mila euro registrati nel Q1 2023 (-57%). La variazione è dovuta a due distinti fattori: (i) la marginalità inferiore alle aspettative sui prodotti ricondizionati a causa di un aumento della pressione competitiva sul canale web; (ii) minori proventi straordinari pro quota trimestrale relativi ai contributi in conto esercizio dovuti alla conclusione del progetto ReFive di Regione Campania"Il primo quarter 2024 si è chiuso in crescita grazie all'espansione del canale retail fisico, con tre aperture finalizzate a partire dal Q22023 - ha commentato il- Benché la fase di ramp-up dei nuovi punti vendita sia ancora in corso, abbiamo ottenuto un beneficio tangibile sui ricavi dei primi tre mesi 2024. Sul canale online, al contrario, nel periodo analizzato, la Società ha subito una pressione competitiva più forte del solito: ciò si è tradotto in una marginalità inferiore alle attese che, unita ai minori proventi straordinari del progetto ReFive, ha comportato una riduzione dell'EBITDA".