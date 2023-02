ITA Airways, ok agli aumenti salariali dei dipendenti. Si va verso revoca sciopero 28 febbraio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ita Airways ha approvato l'adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti. Lo si legge in una nota in cui si definisce l'accordo "un passo necessario perché l'azienda possa cogliere le opportunità di crescita del mercato". Si prefigura quindi la revoca dello sciopero indetto da sindacati e associazioni professionali per quattro ore il 28 febbraio (dalle 13 alle 17) che ora attendono solo una formalizzazione della decisione da parte dell’azienda per annunciare la cancellazione dell’azione di protesta.L'adeguamento salariale, prosegue il comunicato della compagnia aerea, "è un tassello fondamentale di attuazione del piano di crescita di ITA Airways che si doterà di una struttura di costi coerente, riuscendo ad essere attrattiva in un mercato in espansione che registra un aumento della competitività nei diversi settori domestico, internazionale e intercontinentale".La manovra salariale – assicura ITA – è strutturale e permetterà alla compagnia di "valorizzare" il personale formato e potrà sostenere una campagna di assunzioni in un mercato fortemente competitivo.