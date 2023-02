Milleproroghe, il governo pone fiducia su provvedimento

(Teleborsa) -, come previsto,alla Camera sull'approvazione del decreto, senza apportare modifiche rispetto al testo già approvato in prima lettura al Senato. Ad annunciarlo in Aula il ministro dei Rapporti con il ParlamentoLa fiducia, sempre attorno alle 18.30, dopo le dichiarazioni di voto previste dalle 17 in poi. Ilal provvedimento è previsto per la giornata di. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 27 febbraio.Si è svolta questo pomeriggio la discussione generale sulla conversione in legge del decreto Milleproroghe, con l'illustrazione dei relatori Alessandro Urzì (FdI) e Roberto Pella (FI). La discussione generale era stata avviata nel primo pomeriggio, dopo chedi Montecitorio avevapresentata da AVS.