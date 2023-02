Recordati, nuovo piano dopo 2022 in crescita. Utile fino a 580 milioni nel 2025

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 1.853,3 milioni di euro, in crescita del 17,3% rispetto all'anno precedente, con 136 milioni derivanti dal portafoglio prodotti "rare and niche oncology" acquisito con EUSA Pharma, consolidati dal secondo trimestre. Lasi attesta all’8,1%, che riflette un effetto cambio sostanzialmente neutrale del -0,2%, con la svalutazione della lira turca parzialmente controbilanciata dall'apprezzamento del dollaro statunitense e del rublo.L'è pari a 672,8 milioni, in aumento dell'11,7% e con un margine al 36,3%. L', pari a 312,3 milioni, è in flessione del 19,1% per oneri non ricorrenti (48,9 milioni) legati principalmente all'acquisizione di EUSA Pharma e all'efficientamento organizzativo del segmento Specialty & Primary Care. L'è pari a 473,3 milioni, in rialzo dell'11,5%. Forte la generazione di cassa con un free cash flow di 439 milioni, oltre il 90% dell'utile netto rettificato."La solida performance dell'intero business, supportata da una rigorosa disciplina sui costi, ha consentito di otteneree in linea con il recente aggiornamento delle guidance, confermando la notevole abilità del gruppo di raggiungere regolarmente ottimi risultati - ha commentato il- La nostra priorità è di proseguire nella strategia attuata finora con successo".Il consiglio di amministrazione ha, prevedendo una crescita del segmento delle malattie rare che dovrebbe raggiungere il 35-40% dei ricavi totali entro il 2025. "L'obiettivo è di continuare a favorire una crescita organica profittevole del nostro attuale portafoglio, rafforzandola con operazioni di M&A e attività di Business Development mirate, e cogliendo al contempo opportunità di crescita a basso rischio all’interno della nostra pipeline", ha il CEO aggiunto.Per il, gli obiettivi sono ricavi compresi tra 1.970 e 2.030 milioni, un EBITDA compreso tra 700 e 730 milioni, con un margine EBITDA pari a circa 36% e un utile netto rettificato compreso tra € 470 e € 490 milioni.Per il, compreso l'apporto di acquisizioni e di nuovi accordi di licenza che potranno essere finalizzate nel periodo di piano, si prevedono ricavi tra 2.250 e 2.350 milioni, un EBITDA tra 810 e 850 milioni, con un margine EBITDA pari a circa 36% e un utile netto rettificato tra 550 e 580 milioni.Il rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA dovrebbe essere compreso tra 1,7 e 2,0. Non sono previste modifiche significative alla politica di