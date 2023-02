Sycomore AM (Generali Investments), Denis Panel nuovo CEO

BNP Paribas

(Teleborsa) -, boutique parte dell'ecosistema di Generali Investments e focalizzata sugli investimenti sostenibili, ha. Emeric Préaubert, co-fondatore di Sycomore AM, lascia il suo ruolo operativo ma rimane un membro del Consiglio di Sorveglianza. Christine Kolb e Cyril Charlot, co-fondatori dell'azienda e rispettivamente Head of Business Development e CIO, manterranno le loro attuali responsabilità e funzioni, supportando il nuovo AD.Panel, 52 anni, hadi Global Head della divisione Multi-Asset, Quantitative & Solutions (MAQS) diAsset Management. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 pressoAM, dove ha lavorato come gestore di fondi a reddito fisso prima di entrare inAM nel 1997, dove è stato successivamente nominato Global Head of Multi-Asset Investments nel 2004."Sycomore AM è un pilastro fondamentale nello sviluppo dell'ecosistema di Generali Investments e siamo lieti dell'arrivo di Denis, che contribuirà alla prossima fase di crescita dell'azienda - ha commentato, amministratore delegato della Business Unit Asset & Wealth Management di- Sycomore AM è in prima linea negli investimenti ESG e, attraverso la sua consolidata esperienza, le metodologie distintive e le best practice nell'active engagement, ricoprirà un".