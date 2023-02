Unidata completa ABB: raggiunto flottante minimo per segmento STAR

Unidata

Intermonte

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha, di cui n. 10.000 azioni a seguito dell'esercizio parziale dell'opzione di incremento discrezionale, pari complessivamente a circa ildella stessa (post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 20 febbraio 2023 dal CdA. Il collocamento è avvenuto mediante laIl collocamento delle azioni è stato effettuato a unper un controvalore complessivo dell’aumento pari a 15.120.000 euro (comprensivo di sovrapprezzo). Ieri Unidata ha chiuso la seduta a 47,5 euro per azione, quindi l'ABB è avvenuto con uno sconto superiore all'11%.A seguito del collocamento, la società haper poter accedere sul mercato Euronext Milan -di Borsa Italiana, operazione che si intende completare nel corso del 2023.ha agito in qualità die EnVent Capital Markets Limited in qualità dinell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale presso Investitori Istituzionali. Nel contesto dell’Aumento di Capitale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale.