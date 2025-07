Dedem debutta su EGM. Rizzi: parte delle nuove azioni ai dipendenti

Dedem

(Teleborsa) -, società italiana attiva nei sistemi automatizzati per l'identificazione personale e protagonista nel segmento del leisure, con sale giochi, photo booth e kiddie ride, haDedem rappresenta lasu. In fase di collocamento Dedem ha raccolto 10 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 25,98% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 38,5 milioni di euro."La quotazione in Borsa Italiana èper valorizzare le nostre competenze e proiettare Dedem nel futuro - ha commentato il- Il gruppo incarna una tradizione industriale italiana che unisce artigianalità e innovazione e si presenta al mercato con un modello imprenditoriale fondato sulla qualità, la creatività e la responsabilità sociale. Un modello che rappresenta con coerenza i valori del Made in Italy e ne rafforza la promozione nel mondo"."La quotazione è un passo che vogliamo condividere con chi ogni giorno contribuisce al nostro successo: per questo abbiamo riservato- ha aggiunto - Quella di Dedem è da sempre una grande storia di famiglia. E vogliamo continuare a scriverla insieme"."L'ingresso su Euronext Growth Milan è il risultato di un meticoloso lavoro di squadra e rappresenta per noi un acceleratore di crescita - ha dettodi Dedem - Il nostro obiettivo ora è rafforzare la presenza internazionale e fare dell'internazionalizzazione un pilastro strategico di lungo periodo".