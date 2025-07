Sesa, Intermonte taglia TP e conferma Buy: prossima trimestrale sarà catalyst per credibilità

Sesa

(Teleborsa) - Intermonte ha tagliato aper azione (dai precedenti 140 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando lasul titolo a "Buy" dopo che l'EBITDA del quarto trimestre si è attestato a 64 milioni di euro, in crescita dell'8% su base annua, ma inferiore del 7% rispetto alle attese, principalmente a causa della minore redditività del segmento SSI, mentre il segmento VAS ha mostrato un buon margine.Gli analisti scrivono che il management ha preferito adottare unsulla crescita del fatturato nel segmento VAD (indicato in crescita a una sola cifra) e sui margini nel segmento SSI (previsto invariato su base annua). Le previsioni presuppongono un. La generazione di flussi di cassa dovrebbe migliorare di circa 30 milioni di euro, il che equivale a circa il +50% in termini di FCF."Riteniamo, soprattutto considerando che le previsioni di consenso erano chiaramente impegnative e che il business nel suo complesso ha confermato una buona traiettoria di ripresa - si legge nella ricerca - Abbiamo apprezzato l'attenzione del management sul raggiungimento di una crescita organica e sul miglioramento della generazione di flussi di cassa, nonché sulla definizione di obiettivi cauti e credibili. Abbiamo cercato di posizionarci in modo prudente e attendiamo con ansia la. Dopo aver aggiornato il nostro obiettivo per riflettere le nuove stime, confermiamo la nostra visione positiva alla luce dell'interessante valutazione e delle aspettative di un miglioramento del flusso di notizie".