KKR su indagine Commissione UE: fornito informazioni specifiche e accurate

KKR

(Teleborsa) - "Come custodi delle infrastrutture pubbliche,, della Commissione europea e delle autorità di regolamentazione italiane". È al risposta diall'indagine formale avviata dalla Commissione europea per accertare se, durante l'indagine sulla concentrazione relativa all'acquisizione di NetCo da parte di KKR, il colosso statunitense del provate equity abbia fornito alla Commissione informazioni errate o fuorvianti.Nell'ambito dell'autorizzazione dell'operazione, "abbiamo collaborato con la Commissione europea in buona fede e, e FiberCop continua a rispettare gli impegni assunti con i clienti e la regolamentazione economica regolata dall'AGCOM, l'autorità italiana indipendente di regolamentazione delle comunicazioni".KKR "collaborerà pienamente con la Commissione pere lavorare per una risoluzione completa della questione", è la conclusione della nota.