Intred, investitori istituzionali al 79% del flottante. Retail raddoppiato da IPO

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che, rispetto alla fase post-IPO, il, a testimonianza del crescente interesse del mercato nei confronti del progetto industriale di Intred. È quanto emerge dai risultati di un'analisi effettuata dalla società sul proprio azionariato sulla base del libro soci aggiornato a seguito della distribuzione dei dividendi (cut-off maggio 2025).Ildella società rappresenta circa ilsociale, inclusa la quota detenuta da First SICAF (circa il 9,4%). Al suo interno, glidetengono circa il, mentre la componente retail ha raggiunto il 19%, più che raddoppiata rispetto ai primi anni post-quotazione. Il principale azionista resta DM Holding, riconducibile alla famiglia Peli, che detiene il 60,5% del capitale sociale.La distribuzione geografica degli investitori evidenzia una componente internazionale significativa, con circa il. Le presenze più rilevanti si registrano in Lussemburgo, Germania, Regno Unito, Norvegia, Stati Uniti, Francia, Australia, e Slovenia.L'Italia resta il mercato di riferimento, con una copertura territoriale estremamente capillare: sono 95 le province coinvolte, pari all'88% del territorio nazionale. In termini di distribuzione,si conferma la prima provincia per capitali investiti, mentre, sede storica della società, mantiene il primato per numero di azionisti, con oltre 520 soci. Seguono, per partecipazione azionaria, Milano (140), Firenze (76), Bergamo (62) e Roma (46)."L'evoluzione dell'azionariato conferma la solidità del percorso intrapreso da Intred e l'apprezzamento del mercato per un modello di business orientato alla crescita sostenibile e alla creazione di valore nel lungo periodo - ha commentato l'- La forte presenza di investitori istituzionali, italiani e internazionali, insieme al consolidamento della base retail e al forte radicamento sul territorio, rappresenta per noi uno. Il dialogo costante, trasparente e proattivo con la comunità finanziaria rimane un pilastro fondamentale della nostra strategia".