Coinbase, perdita da 2,6 miliardi nel 2022 con calo volume scambi

Coinbase

(Teleborsa) -, piattaforma online per l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute, ha registratopari a 605 milioni di dollari nel, in aumento del 5% trim/trim e in grande calo rispetto ai 2,5 miliardi dello stesso periodo del 2021, di cui 322 milioni di dollari di ricavi da transazioni e 283 milioni di dollari di ricavi da abbonamenti e servizi. Su base annuale, ha generato un fatturato netto di 3,1 miliardi di dollari, in netto calo rispetto ai 7,4 miliardi di dollari del 2021.Il calo dei ricavi delle transazioni è stato determinato dalla diminuzione del. Il volume totale degli scambi del quarto trimestre è stato di 145 miliardi di dollari, rispetto ai 547 miliardi di dollari di un anno prima.Ladel quarto trimestre è stata di 557 milioni. La perdita netta per l'intero anno 2022 è stata di 2,6 miliardi e comprende 694 milioni di svalutazioni di asset crypto e altre iniziative. Laè stata di 2,46 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una perdita per azione di 2,46 dollari su ricavi per 589,9 milioni di dollari."Data, abbiamo una certezza limitata per il resto dell'anno - si legge nella lettera agli azionisti - Ma stiamo operando verso l'obiettivo di migliorare l'EBITDA rettificato in termini di dollari assoluti rispetto all'intero anno 2022 e riteniamo che i nostri recenti sforzi di riduzione dei costi ci aiutino a posizionarci per farlo".Guardando all'intero anno, Coinbase non prevede di aumentare in modo significativo ilrispetto ai livelli del primo trimestre, che prevedono essere nelle vicinanze di 3.650 persone.