Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 17/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 17/12/2025 è stato pari a 3,3 miliardi di euro, in calo di 469,8 milioni, rispetto ai 3,77 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,48 miliardi di azioni, rispetto ai 0,66 miliardi precedenti.Su 671 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 305 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 333. Invariate le rimanenti 33 azioni.