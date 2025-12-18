Milano 11:10
44.235 +0,31%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 11:10
9.804 +0,31%
Francoforte 11:10
24.000 +0,16%

Finanza
Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 17/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 17/12/2025 è stato pari a 3,3 miliardi di euro, in calo di 469,8 milioni, rispetto ai 3,77 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,48 miliardi di azioni, rispetto ai 0,66 miliardi precedenti.

Su 671 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 305 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 333. Invariate le rimanenti 33 azioni.





