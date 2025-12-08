Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 5/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/12/2025 è stato pari a 3,13 miliardi di euro, in ribasso (-4,5%), rispetto ai precedenti 3,27 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,61 miliardi.A fronte dei 693 titoli trattati sulla piazza milanese, 263 azioni hanno chiuso in calo, mentre 383 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 47 azioni del listino italiano.