Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:34
25.584 -0,42%
Dow Jones 18:34
47.728 -0,47%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 5/12/2025

Finanza
Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 5/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/12/2025 è stato pari a 3,13 miliardi di euro, in ribasso (-4,5%), rispetto ai precedenti 3,27 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,61 miliardi.

A fronte dei 693 titoli trattati sulla piazza milanese, 263 azioni hanno chiuso in calo, mentre 383 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 47 azioni del listino italiano.



Condividi
```