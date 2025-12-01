Milano 17:35
Deutsche Borse, turnover di 135,5 miliardi di euro a novembre trainato da Rheinmetall
(Teleborsa) - I mercati cash di Deutsche Borse, società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato un turnover di 135,46 miliardi di euro a novembre 2025 (anno precedente: 118,72 miliardi di euro - mese precedente: 146,23 miliardi di euro).

In particolare, 131,40 miliardi di euro sono stati attribuibili a Deutsche Borse Xetra (anno precedente: 115,02 miliardi di euro - mese precedente: 141,05 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 6,57 miliardi di euro (anno precedente: 5,48 miliardi di euro - mese precedente: 6,13 miliardi di euro). I volumi di scambio su Deutsche Borse Francoforte sono stati di 4,06 miliardi di euro (anno precedente: 3,70 miliardi di euro / mese precedente: 5,18 miliardi di euro).

Per tipologia di asset class, le azioni hanno rappresentato complessivamente 102,04 miliardi di euro. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN hanno generato un turnover di 31,51 miliardi di euro. Il turnover delle obbligazioni è stato di 0,68 miliardi di euro, quello dei certificati di 1,18 miliardi di euro e quello dei fondi di 0,05 miliardi di euro.

Il titolo DAX con il turnover più elevato su Xetra a novembre è stato Rheinmetall con 8,55 miliardi di euro. Hensoldt ha guidato l'MDAX con 999,02 milioni di euro, mentre Salzgitter ha guidato l'indice SDAX con 146,19 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF ha generato il volume maggiore con 864,01 milioni di euro.
