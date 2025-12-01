Deutsche Borse, turnover di 135,5 miliardi di euro a novembre trainato da Rheinmetall

Deutsche Borse

Rheinmetall

Hensoldt

Salzgitter

(Teleborsa) - Idi, società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato undi 135,46 miliardi di euro a2025 (anno precedente: 118,72 miliardi di euro - mese precedente: 146,23 miliardi di euro).In particolare, 131,40 miliardi di euro sono stati attribuibili a(anno precedente: 115,02 miliardi di euro - mese precedente: 141,05 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 6,57 miliardi di euro (anno precedente: 5,48 miliardi di euro - mese precedente: 6,13 miliardi di euro). I volumi di scambio susono stati di 4,06 miliardi di euro (anno precedente: 3,70 miliardi di euro / mese precedente: 5,18 miliardi di euro).Per tipologia di asset class, lehanno rappresentato complessivamente 102,04 miliardi di euro. Le negoziazioni dihanno generato un turnover di 31,51 miliardi di euro. Il turnover delleè stato di 0,68 miliardi di euro, quello dei certificati di 1,18 miliardi di euro e quello dei fondi di 0,05 miliardi di euro.Il titolocon il turnover più elevato su Xetra a novembre è statocon 8,55 miliardi di euro.ha guidato l'con 999,02 milioni di euro, mentreha guidato l'indicecon 146,19 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF ha generato il volume maggiore con 864,01 milioni di euro.