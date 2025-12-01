Deutsche Borse, turnover di 135,5 miliardi di euro a novembre trainato da Rheinmetall

(Teleborsa) - I mercati cash
di Deutsche Borse
, società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato un turnover
di 135,46 miliardi di euro a novembre
2025 (anno precedente: 118,72 miliardi di euro - mese precedente: 146,23 miliardi di euro).
In particolare, 131,40 miliardi di euro sono stati attribuibili a Deutsche Borse Xetra
(anno precedente: 115,02 miliardi di euro - mese precedente: 141,05 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi di Xetra a 6,57 miliardi di euro (anno precedente: 5,48 miliardi di euro - mese precedente: 6,13 miliardi di euro). I volumi di scambio su Deutsche Borse Francoforte
sono stati di 4,06 miliardi di euro (anno precedente: 3,70 miliardi di euro / mese precedente: 5,18 miliardi di euro).
Per tipologia di asset class, le azioni
hanno rappresentato complessivamente 102,04 miliardi di euro. Le negoziazioni di ETF/ETC/ETN
hanno generato un turnover di 31,51 miliardi di euro. Il turnover delle obbligazioni
è stato di 0,68 miliardi di euro, quello dei certificati di 1,18 miliardi di euro e quello dei fondi di 0,05 miliardi di euro.
Il titolo DAX
con il turnover più elevato su Xetra a novembre è stato Rheinmetall
con 8,55 miliardi di euro. Hensoldt
ha guidato l'MDAX
con 999,02 milioni di euro, mentre Salzgitter
ha guidato l'indice SDAX
con 146,19 milioni di euro. Nel segmento ETF, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF ha generato il volume maggiore con 864,01 milioni di euro.