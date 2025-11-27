Milano 9:40
Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 26/11/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 26/11/2025 è stato pari a 2,73 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,56%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,31 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,39 miliardi.

Tra i 674 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 421, mentre 213 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 40 azioni.





