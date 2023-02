Euronext valuta acquisizione di Allfunds, attiva nella distribuzione di fondi

Euronext

(Teleborsa) -, il principale gestore di mercati finanziari dell'Eurozona, starebbe, una delle principali. La società, quotata dall'aprile 2021 sulla Borsa di Amsterdam, offre soluzioni completamente integrate sia per gli asset manager sia per i distributori, e ha oltre 1.300 miliardi di euro di asset under administration.Secondo l'indiscrezione di Bloomberg, che cita persone a conoscenza della questione, Euronext avrebbe, tra cui il maggior azionista Hellman & Friedman.Un veicolo sostenuto da Hellman & Friedman detiene il 34,3% di Allfunds, mentre la banca franceseè il secondo azionista con il 12,1%, mentre il, secondo i dati pubblicati sul sito della società e aggiornati a fine novembre 2022.In occasione della presentazione dei risultati 2022, il CEO di Euronext ha detto che il gruppo è in anticipo nell'integrazione di Borsa Italiana e quindi si trova "in una", potendo "esplorare diverse opzioni".Dopo l'uscita dell'indiscrezione, le azionihanno registrato un'impennata su Euronext Amsterdam, attestandosi a 8,785 euro, con un. Al contrario,registra unarispetto alla vigilia sulla Borsa di Parigi, attestandosi a 73,02 euro.