Testa (Borsa Italiana): fondo di fondi sarà volano per ecosistema specializzato su società quotate

Euronext





(Teleborsa) - "L'idea diera stata paventata dai miei colleghi di Borsa Italiana più di 10 anni fa, perché già allora esistevano degli esempi in altre geografie europee in cui questa strada aveva portato dei buoni risultati, facendo da. Sentire oggi dal Sottosegretario Freni che siamo ad un passo affinché questo avvenga ci dà ovviamente grande stimolo per continuare a lavorare in quella direzione". Lo ha detto a Teleborsa(gruppo), a margine del convegno "Il mercato delle PMI, la ricchezza del Paese" organizzato da AssoNEXT - associazione delle società quotate e in via di quotazione sul mercato EGM - a Palazzo Montecitorio."In primis - ha spiegato - ci sarà un fondo CDP che entrerà in minoranza su fondi che i gestori dovranno invece finanziare attraverso ovviamente raccolta di fondi e l'idea è che questo ne faccia partire 10-15 e poi ci siano poi delle iniziative di creazione di fondi diretti e si arrivi poi se non ai 70 fondi specializzati che ci sono in Francia"."Stiamo ponendo le basi affinché ci sia la possibilità di avere dei prodotti in cui cui sia l'investitore istituzionale che quello privato veda come possibilità di investimento, quindima di dargli dei prodotti che effettivamente dia delle prospettive allettanti", ha detto Testa."Gli investimenti fatti in Italia da Euronext vanno oltre a quello che era stato il piano iniziale - ha sottolineato - ricordiamo che abbiamo spostato in Italia il data center e la clearing house - quindi la cassa di compensazione - italiana adesso serve tutti i mercati di Euronext, quindi non soloma l'Italia è uno dei tasselli fondamentali affinché quello che poi abbiamo visto riportato sia da Letta che da Noyer diventi realtà"."Noi a livello di Euronext abbiamo impostato molti di quelli che sono i, quindi non solo il fatto che ci siano le sette borse federate ma anche abbiamo investito nel post-trading - quindi affinché il post-trading non sia frammentato e questo porterà ovviamente a un'integrazione maggiore a livello di secondario e di primario", ha concluso l'AD di Borsa Italiana.