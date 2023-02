La fibra di Open Fiber è arrivata a Pellizzano

(Teleborsa) - È già disponibile ala rete ultraveloce integralmente intargata. La società di telecomunicazioni, concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle ‘aree bianche’ nella, ha consegnato a cittadini ed imprese una(Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione. Ieri sera durante un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione, il Field Manager di Open Fiberha presentato il progetto ai residenti: nel comune sono state connesse oltre 900 unità immobiliari attraverso un’infrastruttura che si sviluppa per circa 10 chilometri, con il 75% di essa realizzata tramite il recupero di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti come ad esempio la rete di illuminazione pubblica e i cavidotti gestiti da Trentino Digitale.“Un risultato frutto dell’ottimo rapporto con l’Amministrazione, la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Digitale. Finalmente anche i cittadini e le imprese di Pellizzano potranno avvalersi di un’infrastruttura a banda ultra larga che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità. La nostra rete in fibra FTTH di ultima generazione è in grado di abilitare le evoluzioni tecnologiche dei prossimi anni e i sevizi digitali di ultima generazione” ha commentato, field manager di Open Fiber a Pellizzano.“L’arrivo della fibra ottica e quindi di un servizio di connessione ultraveloce non può che dare grande speranza per un territorio come il nostro, che ha grandi risorse, ma soffre le difficoltà legate alla collocazione periferica. Con l’arrivo della fibra siamo certi si apriranno nuove opportunità legate al mondo del lavoro e al turismo. Particolare attenzione è rivolta al ripopolamento: famiglie, lavoratori e giovani coppie potranno trasferirsi nel nostro territorio che sotto il piano della qualità della vita ha già molto da offrire e oggi ancora di più con l’arrivo della fibra. Quindi guardiamo con fiducia al futuro.” Ha sottolineato il sindaco di Pellizzano,Open Fiber con ildelle regioni e della Provincia Autonoma di Trento sta realizzando nelle “aree bianche” oggetto dei tre bandiun’infrastruttura a banda ultra larga in circa 8,2 milioni di abitazioni in Italia. L’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 6.200 comuni nel Paese.