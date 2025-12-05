Open Fiber riconfermata Great Place to Work

(Teleborsa) -è un'azienda in cui le. E' quanto emerge dalla survey annuale, riconoscimento internazionale che premia le organizzazioni in grado di creare ambienti professionali basati su fiducia, trasparenza e attenzione alle persone.La survey ha visto laE dall'indagine è emerso checonsidera l’azienda un, mentre il Trust Index, ovvero la sintesi delle risposte positive alla survey, evidenzia chedelle personelavorare in Open Fiber.Il miglioramento coinvolge tutte le principali dimensioni analizzate, in particolare negli ambiti legati alla, allasul luogo di lavoro e alla. In crescita anche lae la condivisione delle informazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi comuni."Questa certificazione ha un valore speciale perché riflette la voce della totalità delle persone di Open Fiber. Per noi ascoltare non significa soltanto raccogliere opinioni, ma dare valore a quelle voci e trasformarle in azioni concrete per guidare il cambiamento", afferma, Direttore People & Sustainability di Open Fiber.Il riconoscimento testimonia la capacità dell’azienda di costruire un(Ambition, Action e Accountability) che guidano gli obiettivi aziendali ed orientano i comportamenti di tutti coloro che vi lavorano. La survey restituisce il ritratto di unaa trasformare i feedback in strumenti di crescita condivisa.