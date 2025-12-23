Un ologramma unisce Roma e Milano: Open Fiber firma il record dei 64 Tbps su lunga distanza

(Teleborsa) - Open Fiber conquista il primato nazionale di velocità di trasmissione su lunga distanza, segnando un nuovo punto di riferimento per l'evoluzione della connettività in Italia e aprendo scenari fino a ieri riservati alla fantascienza per cittadini, imprese e istituzioni. Il 12 dicembre 2025, l'azienda – fa saperein una nota – ha raggiunto la più elevata capacità di trasmissione dati mai registrata nel Paese su una tratta di lunga distanza:Un risultato che dimostra non solo l'eccellenza tecnologica dell'infrastruttura, ma anche il suo potenziale nel supportare applicazioni digitali di nuova generazione.A rendere tangibile questa evoluzione è stata unarealizzata agilmente grazie all'enorme capacità di banda e alla bassissima latenza garantite dalla fibra. Un'esperienza immersiva che – spiega la nota – ha mostrato come la rete possa abbattere le distanze fisiche, rendendo possibili interazioni tridimensionali realistiche: persone "presenti" a centinaia di chilometri di distanza, riunioni e lezioni che superano lo schermo, eventi e contenuti digitali vissuti come se fossero reali. La trasmissione olografica rappresenta uno dei casi d'uso più avanzati e simbolici di ciò che una rete come quella realizzata da Open Fiber può abilitare.Un percorso, quello portato avanti dall'azienda, segnato dail test record di 81,6 Tbps sulla rete di trasporto nazionale Zion, e il completamento della dorsale sottomarina Olbia–Fiumicino, che collega la Sardegna alla penisola con percorsi più brevi, maggiore capacità e una resilienza ancora più elevata, sono solo degli esempi. "Questi primati – evidenzia Open Fiber – non sono solo numeri, ma abilitatori concreti di un nuovo modo di vivere il digitale oggi disponibile per tutti gli utenti raggiunti dalla fibra FTTH. Le connessioni ultraveloci e affidabili rendono possibili esperienze immersive come la comunicazione olografica, la telemedicina avanzata con consulti e interventi a distanza sempre più sofisticati, la formazione e il lavoro in ambienti virtuali condivisi, nuove forme di intrattenimento digitale e servizi pubblici più efficienti e accessibili"."Raggiungere 64 Terabit al secondo su oltre 600 chilometri non è solo un record tecnologico. In un contesto di crescita continua del traffico dati globale, il ruolo di una rete performante come quella realizzata da Open Fiber diventa sempre più centrale – ha commentato–. Questo traguardo conferma la nostra visione di un'Italia sempre più digitale, in cui l'innovazione infrastrutturale abilita applicazioni rivoluzionarie, come la comunicazione olografica, e apre nuove possibilità per lavoro, istruzione, salute e intrattenimento, riducendo il divario digitale e avvicinando la tecnologia alle persone".