Palo Alto Networks aumenta guidance dopo trimestrale sopra le attese

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -, società californiana di sicurezza informatica, ha registratoin crescita del 26% anno su anno a 1,7 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 gennaio 2023). L'è stato di 84,2 milioni di dollari, o 0,25 dollari per azione, rispetto alla perdita netta di 93,5 milioni, o 0,32 per azione, nel secondo trimestre fiscale 2022. L'è stato di 1,05 dollari, rispetto agli 0,58 dollari di un anno fa.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,78 dollari su ricavi per 1,65 miliardi di dollari."La nostra attenzione a guidare una crescita redditizia si riflette nei risultati del secondo trimestre - ha affermato ilDipak Golechha - Di conseguenza, stiamoper il margine di cassa e la redditività operativa mentre rimaniamo concentrati sulla promozione dell'efficienza nel nostro business".Per l', Palo Alto Networks si attende ora: entrate totali comprese tra 6,85 e 6,91 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita anno su anno compresa tra il 25% e il 26%; un utile netto rettificato per azione compreso tra 3,97 e 4,03 dollari, rispetto alla precedente previsione di 3,37-3,44 dollari per azione.Gli, sempre secondo dati Refinitiv, si aspettavano indicazioni per un utile per azione di 3,42 dollari su ricavi per 6,89 miliardi di dollari.