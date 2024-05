Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Caterpillar

Visa

Merck

Salesforce

Walt Disney

Boeing

Globalfoundries

ON Semiconductor

Old Dominion Freight Line

Palo Alto Networks

Datadog

Illumina

MongoDB

Tesla Motors

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.194 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,17%).La seduta di ieri si è chiusa al rialzo con gli investitori che hanno confermato il sentimento rialzista del mercato di venerdì, quando gli ultimi dati sulle basta paga non agricole hanno mostrato che la crescita dell'è stata inferiore alle aspettative in aprile e la disoccupazione è aumentata.I risultati hanno attenuato le preoccupazioni che l'economia fosse troppo calda e hanno aumentato l'ottimismo sui tagli dei tassi da parte dellaNell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,03%),(+0,71%) e(+0,66%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,73%),(+1,51%),(+1,11%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,82%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,48%),(+3,53%),(+2,59%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,23%.Seduta negativa per, che scende del 4,21%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,86%.