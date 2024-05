A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

energia

materiali

Home Depot

Caterpillar

Goldman Sachs

Amgen

Salesforce

IBM

Constellation Energy

Booking Holdings

Warner Bros Discovery

Trade Desk

AirBnb

Charter Communications

Fortinet

Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,85%, proseguendo la serie di sette rialzi consecutivi, iniziata il primo di questo mese; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.214 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); in moderato rialzo l'(+0,35%).Sul fronte macroeconomico, un rapporto del Dipartimento del Lavoro americano ha mostrato che lesono aumentate la scorsa settimana al livello più alto da agosto, superando le stime degli analisti. Sono risultate in crescita anche le richieste continuative di sussidio. L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sulle prossime mosse della. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 33% per un taglio di almeno 25 punti base a luglio (rispetto al 74% del mese fa), mentre la percentuale di chi vede un abbassamento del costo del denaro a giugno è di appena l'8%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,52%),(+1,36%) e(+1,08%).del Dow Jones,(+2,53%),(+2,11%),(+1,97%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,14%.Tra i(+3,77%),(+3,33%),(+3,21%) e(+3,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,87%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,24%.scende del 2,55%.Calo deciso per, che segna un -2,42%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 76 punti; preced. 77,2 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,7%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%).